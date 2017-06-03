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Киоун: хотя бы одна команда из Англии будет в 1/2 финала следующей ЛЧ

3 июня 2017, суббота. 02:40. Футбол

Экс-защитник «Арсенала» Мартин Киоун поделился прогнозами относительно выступления английских клубов в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Было бы постыдно, имея пять команд в Лиге чемпионов, не увидеть хотя бы пару из них в четвертьфинале. В минувшем сезоне „Арсенал“ был не в своей лучшей форме, у „Тоттенхэма“ не шли дела на „Уэмбли“, „Сити“ были нестабильны, а „Лестер“ был дебютантом — у Англии не было флагмана.

Теперь же у нас есть «Челси», «Сити» в лучшей форме, как и «Спёрс», которые привыкнут к «Уэмбли». «Ливерпуль» будет рад вернуть драму на «Энфилд», а, кроме того, у нас будет «Манчестер Юнайтед» с Моуринью, который знает, как добиваться результатов в Лиге чемпионов. Хотя бы одна из команд должна добраться до полуфинала", — приводит Daily Mail слова Киоуна.

Киоун: Моуринью неправильно использует Мхитаряна в «Манчестер Юнайтед»
Источник: Daily Mail Сообщить об ошибке
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Арсенал Лондон Лестер Сити Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Хотспур Челси Мартин Киоун
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