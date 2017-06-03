«Ювентус» ведёт переговоры с полузащитником «Ливерпуля» Эмре Джаном

«Ювентус» ведёт переговоры с представителями полузащитника «Ливерпуля» Эмре Джана, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia. Итальянский клуб надеется убедить футболиста продолжить свою карьеру в Турине.
Джан перешёл в «Ливерпуль» из леверкузенского «Байера» в 2014 году за € 12 млн. Контракт 23-летнего полузащитника с мерсисайдским клубом истекает в 2018 году. В нынешнем сезоне Джан провёл 40 матчей в составе красных, забив пять мячей и отдав 3 результативные передачи.
Сообщается, что в качестве альтернативных кандидатов на трансфер «Ювентус» рассматривает полузащитника «Лиона» Корентина Толиссо и хавбека «Монако» Фабиньо.