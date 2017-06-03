Тедди Шерингем может возглавить клуб второй английской лиги «Суиндон Таун»

Клуб английской второй лиги «Суидон Таун» предложит пост главного тренера экс-футболисту «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, бывшему тренеру клуба второй лиги «Стивенидж» Тедди Шерингему. Об этом сообщает Daily Mail.
«Суиндон Таун» ищет замену уволенному наставнику команды Люку Уильямсу, под руководством которого клуб покинул в минувшем сезоне первую лигу. В качестве альтернативной Шерингему кандидатуры рассматривается бывший тренер «Куинз Парк Рейнджерс» Джимми Флойд Хассельбайнк, в годы карьеры футболиста выступавший за «Челси» и сборную Голландии. Однако, по информации издания, Хассельбайнк уже отклонил предложение «Суиндон Таун».
Тедди Шерингем возгавлял «Стивенидж» с июня 2015 года по февраль 2016. Команда под его руководством провела 33 матча, в которых одержала 7 побед и потерпела 16 поражений.