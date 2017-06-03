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Венгер: «Арсенал» ещё не делал предложений «Лестеру» насчёт Мареза

3 июня 2017, суббота. 03:52. Футбол

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что ему нравится игра полузащитника «Лестер Сити» Рияда Мареза, но «канониры» пока не делали предложений по его трансферу. Однако, французский специалист не исключил такой возможности в будущем.

«Арсенал» — очередной претендент на Мареза

«Мы ещё не сделали предложения, но лично мне Марез нравится, да. По-моему мнению, его вклад в чемпионство „Лестера“ был огромным. Как и для всех остальных в „Лестере“, минувший сезон был для него очень сложым, но это не отнимает его качеств. Когда я говорю, что мы ещё не сделали по нему предложения, это значит, что это может случиться, а может и не случиться», — приводит слова Венгера Goal.

Действующий контракт 26-летнего Мареза с «Лестером» рассчитан до 30 июня 2020 года. Клуб оценил футболиста в € 40 млн.

Марез объявил о желании покинуть «Лестер»
Источник: Goal Сообщить об ошибке
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Арсенал Лондон Лестер Сити Рияд Марез Трансферы
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