Венгер: «Арсенал» ещё не делал предложений «Лестеру» насчёт Мареза

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что ему нравится игра полузащитника «Лестер Сити» Рияда Мареза, но «канониры» пока не делали предложений по его трансферу. Однако, французский специалист не исключил такой возможности в будущем.
«Мы ещё не сделали предложения, но лично мне Марез нравится, да. По-моему мнению, его вклад в чемпионство „Лестера“ был огромным. Как и для всех остальных в „Лестере“, минувший сезон был для него очень сложым, но это не отнимает его качеств. Когда я говорю, что мы ещё не сделали по нему предложения, это значит, что это может случиться, а может и не случиться», — приводит слова Венгера Goal.
Действующий контракт 26-летнего Мареза с «Лестером» рассчитан до 30 июня 2020 года. Клуб оценил футболиста в € 40 млн.