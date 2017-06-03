Зидан — игрокам «Реала» перед финалом ЛЧ: в игре с «Юве» положитесь на опыт

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан на тренировке команды накануне финала Лиги чемпионов произнёс зажигательную речь перед своими футболистами, в которой призвал их положиться на свой опыт, полученный в решающих матчах этого турнира.
«Важнее всего то, что вы вновь добрались сюда, сам финал не так важен. Мы знаем, что мы как клуб имеем огромную мотивацию, и мы используем это завтра. Но самое важное, что мы добрались сюда, а теперь вспомните, как вам уже это удавалось раньше. Из опыта вы знаете, как это сделать. Вы уже дважды выигрывали Лигу чемпионов, и для меня это имеет ключевое значение. Помните о том, чего вы достигли и что в финале всего две команды», — приводит слова Зидана Marca.