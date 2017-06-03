«Рома» готова продать Салаха «Ливерпулю» за € 46 млн

«Рома» согласится продать полузащитника Мохамеда Салаха «Ливерпулю» не менее чем за £ 40 млн (около € 46 млн), утверждает Daily Mail.
Ранее стало известно, что римляне отклонили первое предложение «Ливерпуля». Мерсисайдцы были готовы заплатить за Салаха £ 29,7 млн (около € 34 млн), но в «Роме» считают, что сумма не отражает способностей игрока.
Также сообщалось, что Салах согласовал с «Ливерпулем» контракт с зарплатой € 4,5 млн в год.
В сезоне-2016/17 итальянской Серии А Мохамед Салах принял участие в 31 матче, забил 15 голов и отдал 11 результативных передач.