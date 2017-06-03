Дешам: даже после непростого сезона в «Арсенале» Жиру продолжает забивать

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, подводя итоги товарищеского матча с Парагваем (5:0), отметил игру нападающего Оливье Жиру, который записал на свой счёт 3 гола.
«Он наш лучший бомбардир, он продолжает регулярно забивать, делая это даже после непростого сезона в „Арсенале“. Но даже в клубе, где он получает не так много игрового времени, он остаётся максимально эффективным. Я рад за него», — приводит слова Дешама Goal.
Французы 13 июня проведут товарищеский матч с командой Англии, а парагвайцы 9 июня встретятся со сборной Перу.
Хет-трик Жиру помог сборной Франции разгромить команду Парагвая