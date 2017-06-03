Саньоль стал помощником Анчелотти в «Баварии»

Бывший защитник мюнхенской «Баварии» Вилли Саньоль будет работать в немецком гранде, сообщает Sport Bild.
Согласно информации источника, Саньоль стал помощником главного тренера мюнхенцев Карло Анчелотти.
Саньоль защищал цвета «Баварии» с 2000 по 2009 год. За этот период он пять раз становился чемпионом Германии и четырежды выигрывал Кубок страны. С 2014 по 2016 год он возглавлял «Бордо». В мае 2016 года он был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты.
«Бавария» по итогам предыдущего сезона стала чемпионом Германии.