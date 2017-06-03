Мертенс: «Барселона» была заинтересована во мне, но я не хотел быть запасным

Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс отметил, что «Барселона» была заинтересована в его услугах. Однако футболист предпочёл остаться в неаполитанском клубе и иметь соответствующую игровую практику.
«Барселона» была заинтересована во мне, но я не хотел быть запасным. Какой смысл переходить в этот клуб выходить на замену Неймару, Месси и Суаресу? В Италии же я бы не играл за другую команду, несмотря на то что мне нравится Серия A. Интересовался мной и «Челси», однако главный тренер Конте мне не звонил. Там я мог бы развернуться, однако «Наполи» не слабее «Челси», — приводит слова Мертенса Mundo Deportivo.
Мертенс продлил контракт с «Наполи» до лета 2020 года.