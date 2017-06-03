Буффон считает, что с Конте «Челси» будет претендовать на победу в ЛЧ

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон выразил мнение, что под руководством его соотечественника Антонио Конте «Челси» будет бороться за победу в Лиге чемпионов.
«Он может сделать «Челси» сильным в Европе, это точно. У них уже есть такие игроки, как Азар, который, на мой взгляд, уже является одним из пяти лучших футболистов в мире, и я уверен, что этим летом их состав станет сильнее. Ожидаю, что в следующем сезоне при Конте «Челси» станет одним из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов
Много говорится о том, насколько страстным и пламенным может быть Конте, это правда, но на самом деле он так много получает от своих игроков, потому что очень много им даёт.
Он никогда не выключается из игры. Даже сейчас, я уверен, он лежит на пляже с семьей, но думает о следующем сезоне, пытается приобрести новых игроков и улучшить команду. Он отдаёт всего себя", — цитирует вратаря «старой синьоры» Evening Standard со ссылкой на Mediaset.