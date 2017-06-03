Райола не согласился на предложение «Милана» о продлении контракта с Доннаруммой

Агент Мино Райола, представляющий интересы голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, не согласился с предложением клуба о продлении контракта с футболистом, сообщает Corriere della sera.
По информации источника, Райола настаивает на включение в новое соглашение нескольких пунктов о сумме отступных игрока, в случае если новый проект китайских инвесторов «Милана» не принесёт свои плоды. В частности, агент хочет, чтобы в новом контракте Доннаруммы была сумма отступных, которая составит более € 100 млн, а также гарантии, что у игрока будет возможность покинуть команду, в случае её непопадания в Лигу чемпионов. Отмечается, что «Милан» вернётся к переговорам по новому контракту с вратарём после его возвращения из стана сборной Италии.
Действующее соглашение Доннаруммы с «Миланом» истекает летом 2018 года.