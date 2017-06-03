А. Давыдов: таланты в Санкт-Петербурге были и есть

Чемпион СССР — 1984 в составе «Зенита» Анатолий Давыдов, который в четвёртый раз возглавил молодёжную команду сине-бело-голубых, рассказал, как воспринял назначение.
«Не скрою, испытал удовлетворение. В первую очередь порадовало, что мой опыт по-прежнему востребован. Во-вторых, это большая ответственность: переход из молодёжного состава в «Зенит»-2 и дальнейшее развитие под первую команду крайне важны для выпускника академии. Работа с молодыми ребятами — интересный, творческий процесс, особенности которого мне хорошо известны. В конце прошлого десятилетия дюжина выпускников петербургских школ могли составить конкуренцию игрокам основного состава «Зенита». И хотя сейчас они выступают в других клубах Премьер-Лиги, могу утверждать: таланты в нашем городе были и есть. Видеть прогресс, участвовать в становлении их личных и профессиональных качеств — очень важный процесс для тренера», — поведал в интервью «Спорт день за днём» Давыдов, которого спросили, когда в «Зените» появятся выпускники петербургских спортивных школ.
«У «Зенита» в этом вопросе богатая история: вспомните бронзовых призёров чемпионата СССР 1980 года и чемпионский состав 1984 года, практически полностью сформированный из воспитанников «Смены» и СДЮСШОР «Зенит». По-прежнему на слуху фамилии Радимова, Аршавина, Кержакова, Малафеева, Быстрова, Денисова. На хорошем уровне выступают Петров, Соснин, Игнатович, Камолов, Канунников. Чуть позже в «Зените-2» выросли Терентьев и Могилевец. Последние примеры — Шейдаев, Гасилин. Что делать? Много работать, использовать правильные методики сопровождения с самого раннего возраста, помогать при переходе из детско-юношеского во взрослый футбол. Надеюсь, совместно с тренерским штабом академии «Зенита» мы найдём качественные решения для подготовки подрастающего поколения», — заявил Давыдов.