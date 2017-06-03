Более 2 тыс. полицейских будут работать в Кардиффе в день финала Лиги чемпионов

В Кардиффе, где в субботу на стадионе «Миллениум» состоится финальный матч Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом», предприняты серьёзные меры безопасности.
По информации Sky News, более 2 тыс. полицейских будут следить за правопорядком в столице Уэльса.
Источник отмечает, что в последний раз такие меры безопасности в Кардиффе были во время саммита НАТО в 2014 году.
Город посетят более 170 тыс. болельщиков. Ожидается, что любители футбола за выходные в Кардиффе потратят около £ 45 млн.
Матч будет транслироваться в прямом эфире в 200 странах мира с глобальной телевизионной аудиторией 350 млн человек.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Реал». Начало — в 21:45 мск.