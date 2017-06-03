Зеедорф: града голов в финале Лиги чемпионов не жду, никто не захочет рисковать

Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов Кларенс Зеедорф поделился ожиданиями от предстоящего сегодня в Кардиффе финала с участием «Ювентуса» и «Реала».
«Не жду какого-то фейерверка. Это финал, и обе команды знают, что в таких матчах всё может решить один момент. Никто не захочет рисковать. Думаю, это будет тактический матч, трудный, но града голов не жду. Возможно, всё решит один мяч.Обе команды способны лишить друг друга свободного пространства и возможности контратаковать, а также могут воспользоваться тем самым единственным моментом, который всё и решит», — цитирует Зеедорфа официальный сайт УЕФА.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Реал». Начало — в 21:45 мск.