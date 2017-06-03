Шевченко: хотелось бы, чтобы такой великий футболист, как Буффон, выиграл ЛЧ

Победитель Лиги чемпионов — 2003 в составе «Милана», а ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о предстоящем финале Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом».
«Финал Лиги чемпионов буду смотреть однозначно. В глубине души мне бы хотелось, чтобы такой великий футболист, как Буффон, выиграл Лигу чемпионов. Поэтому болеть, наверное, буду больше за „Ювентус“, — заявил Шевченко, слова которого приводит „Комсомольская правда — Украина“.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Реал». Начало — в 21:45 мск.
Буффон: Зидан — победитель, но я надеюсь, что он не выиграет завтра