«Спартак» объявил об уходе из клуба Александра Жиркова, который занимал пост заместителя председателя совета директоров красно-белых.
«На прошедшем совете директоров ФК «Спартак-Москва» было принято решение об изменении в его составе. «Спартак» покинул заместитель председателя совета директоров Александр Николаевич Жирков, занимавший свой пост с июля 2013 года. Футбольный клуб «Спартак-Москва» благодарит Александра Николаевича за проделанную работу на благо нашего клуба и огромный вклад в нынешнее чемпионство красно-белых», — говорится в сообщении клубной пресс-службы.
Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун подтвердил информацию о том, что Наиль Измайлов сменит Жиркова в совете директоров красно-белых.