Фурсенко: главная задача для Манчини – поставить интересный для зрителя футбол

Генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал, какую основную задачу ставит руководство команды перед новым главным тренером Роберто Манчини. По его словам, главное требование даже не титулы, а интересный для болельщиков футбол.
«Главная задача для Манчини – поставить интересный для зрителя футбол. Может быть, когда-то они проиграют, но зритель всегда их простит, если увидит, что игроки старались и пытались показать качественный футбол», – приводит слова Фурсенко интернет-издание «Фонтанка».
Соглашение с итальянским специалистом «Зенит» подписал 1 июня. Контракт рассчитан на три года и предусматривает возможность продления на два сезона.