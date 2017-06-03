Защитник «Болоньи» Масина может продолжить карьеру в «Зените»

Защитник «Болоньи» Адам Масина входит в сферу интересов нового главного тренера «Зенита» Роберто Манчини, сообщает Сorriere di Bologna.
По информации источника, в июле «Зенит» может сделать предложение «Болонье» о переходе 23-летнего итальянского футболиста. Сумма потенциального трансфера составит € 10 млн. Отмечается, что Масина в команде из Санкт-Петербурга может прийти на смену защитнику Доменико Кришито.
Адам Масина в минувшем сезоне чемпионата Италии принял участие в 32 матчах (28 – в основе) и отметился одним забитым голом.
После назначения Манчини на пост наставника «Зенита» разные итальянские СМИ сообщили о целом ряде потенциальных новичков питерцев из команд чемпионата Италии, в числе которых форвард «Ромы» Эдин Джеко.