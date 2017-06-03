Перед «Зенитом» стоит задача выиграть Лигу чемпионов, заявил генеральный директор петербургского клуба Сергей Фурсенко.
«У „Зенита“ самые амбициозные планы, мы хотим выиграть Лигу чемпионов. Когда это получится, мы посмотрим, но мы стремимся к этому», — цитирует Фурсенко «Интерфакс».
1 июня итальянский специалист Роберто Манчини сменил на посту главного тренера «Зенита» румына Мирчу Луческу.
Контракт с Манчини рассчитан на три года и предусматривает возможность продления на два сезона.
«Основная задача, которая стоит перед новым тренером — поставить футбол для зрителя, чтобы он был интересен. Можно выиграть разными путями, например, с помощью фальши, кто-то кого-то может засудить, но если играет мощная команда, то болельщики это ценят. Болельщики должны понять, что команда играет для них, это важно для каждой команды. У нас появились хорошие стадионы, надо, чтобы на них пришли болельщики, ради этого мы и развиваем отрасль», — подчеркнул Фурсенко.