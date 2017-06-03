«Зенит» хочет начать сезон-2017/18 на новом стадионе

Генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал, что клуб хочет начать сезон-2017/18 на новом стадионе.
«Мы посмотрим на качество поля после Кубка конфедераций и будем принимать конкретное решение. Конечно хотелось бы начать на новом стадионе, несмотря на некоторые недоделки. Вы сами понимаете: начинать сезон на новом стадионе – это совершенно другие эмоции. Мы сможем там всех принять. Очень хочу, чтобы туда ходили семьями. У нас будет петербургский семейный стадион, чтобы приходили проводить время – как в театр. А действие мы вам обеспечим. Будет очень красиво», — цитирует Фурсенко «Советский спорт».
Состояние газона стадиона позволило провести только два из трёх запланированных тестовых матчей. В результате газон на арене был заменён на рулонный.