Фурсенко: Луческу привык быть под крылом большого олигарха

Генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко высказался о работе бывшего главного тренера петербургской команды Мирчи Луческу. По словам Фурсенко, румынский специалист оказался в непривычной для себя ситуации после донецкого «Шахтёра», в котором работал долгое время.
«Я знаю Луческу как очень милого человека, очень профессионального тренера и сильного футболиста, который играл за национальную сборную. У него свои методы, что-то не получилось, с кем-то не сошёлся характерами. Человек привык 14 лет (в «Шахтёре» Луческу проработал 12 лет с 2004 по 2016 год. — Прим. «Чемпионата») под крылом большого олигарха, а здесь оказался в незнакомой ситуации – все на это реагируют по-разному. Мы ему благодарны за то, что он приехал, уделил нам своё время», — приводит слова Фурсенко «Фонтанка».