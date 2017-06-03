Фурсенко: «Зенит» будет приобретать кого-то из РФПЛ, переговоры идут

Генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о некоторых планах трансферной кампании этим летом. По его словам, клуб будет усиливаться в том числе игроками российской Премьер-Лиги.
«Дело в том, что мы уже почти на € 120 млн продали игроков, у нас сейчас есть достаточный объём денег, который мы можем потратить. Конечно, все средства мы не можем потратить, но тем не менее выбор есть достаточно большой. Появятся ли в клубе игроки из РФПЛ? Да, конечно, кто-то будет из российского чемпионата. Идут переговоры», — цитирует Фурсенко Rambler News Service.
Фурсенко: у «Зенита» самые амбициозные планы, мы хотим выиграть Лигу чемпионов