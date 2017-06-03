Дзюба и Кокорин могут стать экспертами на ТВ во время Кубка конфедераций

Известные российские футболисты могут стать экспертами на ТВ во время Кубка конфедераций. Креативный продюсер телеканала «Матч ТВ» Наталья Билан сообщила, что обсудит такую возможность, в частности, с Артёмом Дзюбой и Александром Кокориным, которые не сыграют на турнире.
«Каждый спортсмен, который не может участвовать в турнире, попадает в поле зрения телеканала. Будем разговаривать с Артёмом, но для спортсмена неучастие — это обида. Если он сможет преодолеть её и помочь нам, мы будем рады. Он эмоциональный человек, создан для телевидения. Мы и с Кокориным поговорим, и с Березуцкими, и с Широковым», — приводит слова Билан «Советский спорт».
Главный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин рассказал, что хочет видеть Дзюбу в качестве эксперта на время матчей Кубка конфедераций.
«Было бы хорошо, если Артём Дзюба пришёл бы в нашу студию в роли эксперта во время Кубка конфедераций. Я не буду против, только за, потому что действующие игроки в студии — это всегда интересно», — заявил Карпин, под руководством которого Дзюба выступал за «Спартак».