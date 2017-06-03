Столыпин: Кецбая определяется по игрокам «Оренбурга», сейчас ведутся переговоры

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин сообщил, что новый главный тренер команды Темури Кецбая определяется с составом команды на будущий сезон. Он также рассказал, какие функции будет выполнять в попечительском совете «Оренбурга», в который он вошёл по итогам собрания учредителей клуба.
«Процесс по формированию состава игроков ещё идёт. Новый главный тренер определяется. Ему нужно посмотреть на игроков в деле. После сборов будет известно, кто продолжит выступать за клуб, а кто уйдёт. Сейчас со всеми ведутся переговоры.
Теперь я нахожусь в составе попечительского совета «Оренбурга». Буду отвечать за стратегию развития клуба. Это самая главная задача. В обязанности также будет входить привлечение спонсоров, для того, чтобы обеспечивать нормальное существование клуба», — сказал Столыпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.