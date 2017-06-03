«ПСЖ» отказался от идеи приобрести Алексиса Санчеса

«ПСЖ» не будет приобретать нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса. По информации Le Parisien, парижский клуб отказался от этого варианта, так как считает его слишком дорогостоящим.
Источник отмечает, что «ПСЖ» не готов предложить 28-летнему чилийцу заработную плату в размере € 320 тыс. в неделю.
Именно столько предложил Санчесу «Арсенал», который хочет продлить с ним контракт, истекающий летом 2018 года.
Если бы «ПСЖ» приобрёл нападающего на таких условиях, он стал бы самым высокооплачиваемым игроком команды.
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