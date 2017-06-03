Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«ПСЖ» отказался от идеи приобрести Алексиса Санчеса

3 июня 2017, суббота. 15:36. Футбол

«ПСЖ» не будет приобретать нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса. По информации Le Parisien, парижский клуб отказался от этого варианта, так как считает его слишком дорогостоящим.

Источник отмечает, что «ПСЖ» не готов предложить 28-летнему чилийцу заработную плату в размере € 320 тыс. в неделю.

Именно столько предложил Санчесу «Арсенал», который хочет продлить с ним контракт, истекающий летом 2018 года.

Если бы «ПСЖ» приобрёл нападающего на таких условиях, он стал бы самым высокооплачиваемым игроком команды.

Венгер: Алексис и Озил покинут «Арсенал» летом, только если мы найдём замену
Источник: Le Parisien Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Арсенал Лондон ПСЖ Алексис Санчес Трансферы
Новости. Футбол
3 июня 2017, суббота
16:32 Канделаки: у меня нет личных пристрастий — не важно, Орлов вы или кто-то ещё
16:27 «Матч ТВ» покажет матчи сборной России с Венгрией и Чили
16:19 Шакири считает, что «Сток Сити» может повторить чемпионский успех «Лестера»
16:09 И.о. главного тренера «Луча-Энергии» продолжит карьеру в «СКА-Хабаровск»
16:00 «Ростов» – болельщикам: санкции ждут тех, кто ноет и пишет, что клуб ждёт развал
15:59 Мутко приехал на тренировку сборной России на велосипеде
15:41 Карпин: Геннадий Орлов, возможно, продолжит работу на «Матч ТВ»
15:36 «ПСЖ» отказался от идеи приобрести Алексиса Санчеса
15:26 Карпин считает, что российским болельщикам смотреть Лигу чемпионов не дают жёны
15:19 Столыпин: Кецбая определяется по игрокам «Оренбурга», сейчас ведутся переговоры
15:09 Дзюба и Кокорин могут стать экспертами на ТВ во время Кубка конфедераций
15:05 Фурсенко: «Зенит» будет приобретать кого-то из РФПЛ, переговоры идут
15:00 «Ювентус» – «Реал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45
14:49 Фурсенко: Луческу привык быть под крылом большого олигарха
14:48 «Зенит» хочет начать сезон-2017/18 на новом стадионе
14:45 Миятович: не волнует мнение Алвеса, он никогда не был умён в своих заявлениях
14:10 В Бельгии утверждают, что «Спартак» интересуется полузащитником «Гента» Фоке
14:08 Источник: Манчини хотел бы видеть Балотелли в «Зените»
13:58 Арустамян: «Локомотив» близок к продлению контракта с Алексеем Миранчуком
13:53 Клубы из России проявляют интерес к 21-летнему хавбеку из Аргентины
13:50 Новым главным тренером «Боруссии» Д может стать наставник «Аякса» Бош
13:46 «Крус Асуль» проявляет интерес к Фернандо Торресу
13:27 Две каталонские газеты открыто поддержали «Ювентус» в матче с «Реалом»
13:21 Фурсенко: у «Зенита» самые амбициозные планы, мы хотим выиграть Лигу чемпионов
13:21 Россияне готовы потратить больше всех за билет на финал ЛЧ с их любимой командой
13:04 Защитник «Болоньи» Масина может продолжить карьеру в «Зените»
12:54 Фурсенко: главная задача для Манчини – поставить интересный для зрителя футбол
12:46 В Италии сообщили об интересе «Ромы» к Промесу
12:37 Источник: «Манчестер Юнайтед» начал переговоры с «Реалом» по Бэйлу
12:29 Р. Карлос: Буффон — лучший вратарь в истории, но у Роналду трудно отобрать «ЗМ»
12:16 Гуллит, точно предсказавший победу «Реала» в ЛЧ год назад, поставил на «Ювентус»
12:12 Ги Ру: Бензема критикуют за то, что он не поёт «Марсельезу», французы — расисты
12:10 Португалия – Кипр: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:00
11:46 «Спартак» объявил об уходе из клуба Александра Жиркова
11:33 Маттеус: «Реал» силён, но «Ювентус» ещё сильнее
11:28 Шевченко: хотелось бы, чтобы такой великий футболист, как Буффон, выиграл ЛЧ
11:23 Зеедорф: града голов в финале Лиги чемпионов не жду, никто не захочет рисковать
10:59 Найнгголан: возможно, Конте на меня зол, но частая смена клубов – не мой стиль
10:53 Селезнёв: приехал в сборную и почувствовал себя стариком
10:41 Роналду: де Хеа — очень хороший вратарь, но он в «Манчестер Юнайтед»
10:36 Сальгадо: «Реал» станет первой командой в истории, выигравшей ЛЧ два раза подряд
10:30 «Фиорентина» начала переговоры с «Дженоа» о приобретении сына Диего Симеоне
10:26 Более 2 тыс. полицейских будут работать в Кардиффе в день финала Лиги чемпионов
09:56 А. Давыдов: таланты в Санкт-Петербурге были и есть
09:55 Райола не согласился на предложение «Милана» о продлении контракта с Доннаруммой
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто победит в финале Лиги чемпионов?
Архив →
© championat.com, 2000–2017