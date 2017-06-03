Карпин: Геннадий Орлов, возможно, продолжит работу на «Матч ТВ»

Редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин рассказал о ситуации с комментатором Геннадием Орловым.
Орлов во время разговора с коллегами Кириллом Дементьевым и Алексеем Андроновым сказал, что нынешние руководители «Матч ТВ» обанкротили канал. Слова попали в эфир передачи OFFSIDE, хотя комментаторы думали, что он ещё не начался. При этом сам Орлов позже отрицал, что говорил о банкротстве.
На вопрос, продолжит ли Орлов работу на канале, Карпин ответил: «Возможно, да», сообщает «Советский спорт».
При этом Карпин не считает, что это видео нанесло репутационные потери. «Ажиотаж создало. Репутационные потери — не думаю», — заявил Карпин.