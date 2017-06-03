Президент Российского футбольного союза и вице-премьер РФ Виталий Мутко приехал на тренировку сборной России на велосипеде.
«Виталий Леонтьевич в отличной спортивной форме!» — отмечает официальный «твиттер» национальной команды.
Напомним, что сборная России в рамках подготовки к домашнему Кубку конфедераций проводит сбор в Австрии.
Сегодня вечером, 3 июня, команда Станислава Черчесова отправится в Будапешт, где 5 июня проведёт контрольный матч со сборной Венгрии.
Мутко: приехал пообщаться с игроками и тренерами сборной, вижу, что идёт работа
Фотографию можно посмотреть в «Твиттере» сборной России.