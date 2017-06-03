«Ростов» – болельщикам: санкции ждут тех, кто ноет и пишет, что клуб ждёт развал

Пресс-служба «Ростова» на странице во «ВКонтакте» обратилась к болельщикам, выражающим недовольство в связи с последними событиями в клубе.
1 июня «Ростов» объявил об уходе из клуба Курбана Бердыева, с фигурой которого связан самый успешный период в истории донской команды.
«Уважаемые болельщики, мы уважаем и ценим каждого из вас, но теперь мы будем банить навсегда тех, кто: оскорбляет футболистов, руководство и друг друга. Кроме этого, санкции ждут тех, кто постоянно ноет и пишет о том, что наш любимый клуб ждёт развал и прочие ужасы.
Это не значит, что у нас в группе цензура. Каждый из вас может выражать своё мнение, но при этом не скатывайтесь до уровня бульварной прессы.
Давайте наберёмся терпения и не будем верить всем подряд публикациям СМИ. Все официальные новости о команде будут оперативно появляться в нашей группе.
Спасибо за понимание! Мы были, есть и будем! Мы «Ростов»!» — говорится в сообщении пресс-службы.