И.о. главного тренера «Луча-Энергии» продолжит карьеру в «СКА-Хабаровск»

Исполнявший обязанности главного тренера «Луча-Энергии» Александр Ушахин покидает команду из Владивостока. 4 июня специалист отправляется в Хабаровск, где подпишет контракт со «СКА-Хабаровск», который в следующем сезоне выступит в РФПЛ, сообщает официальный сайт «Луча-Энергии».
«Мой контракт с клубом закончился 31 мая, и необходимо было определяться с будущим. Предложений по работе от «Луча-Энергии» пока не поступало, и я принял решение уехать в Хабаровск. Нынешний наставник «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский звал меня неоднократно, ещё до стыковых матчей своей команды. Завтра уезжаю, а по приезде сразу приступаю к работе в должности старшего тренера. Желаю «Лучу-Энергии» всего наилучшего, а футбол – это жизнь, и есть возможность у меня поработать в команде Премьер-Лиги. Я очень надеюсь, что руководство клуба и болельщики меня правильно понимают», — сказал Ушахин.
Александр Ушахин уже работал в должности старшего тренера клуба из Хабаровска в сезоне-2012/13.