«Матч ТВ» покажет матчи сборной России с Венгрией и Чили

Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет в прямом эфире товарищеские матчи сборной России с командами Венгрии и Чили. Как сообщили в пресс-службе телеканала, программа передач была оперативно изменена.
Трансляция матча с венграми, который состоится 5 июня в Будапеште, начнётся в 21:20 мск.
На 18:50 мск запланировано начало прямой трансляции встречи с чилийцами. Этот матч состоится 9 июня в Москве.
Изначально оба матча должны были показать только на платном телеканале «Матч! Футбол 1», входящем в семейство спортивных каналов субхолдинга «Матч».
Товарищеские матчи сборной России с Венгрией и Чили покажут на платном канале