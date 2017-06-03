Канделаки: у меня нет личных пристрастий — не важно, Орлов вы или кто-то ещё

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки сообщила, что не имеет личных пристрастий к сотрудникам телеканала в связи с возникающими инцидентами.
Ранее комментатор Геннадий Орлов во время разговора с коллегами Кириллом Дементьевым и Алексеем Андроновым сказал, что нынешние руководители «Матч ТВ» обанкротили канал. Слова попали в эфир передачи OFFSIDE, хотя комментаторы думали, что он ещё не начался. При этом сам Орлов позже отрицал, что говорил о банкротстве.
«Думаю, вы знаете, что я ни с кем не ссорюсь. Если кто-то полезен каналу, мы их всегда приглашаем к работе с каналом. Моих личных пристрастий к людям нет, я телевизионный продюсер. Не важно, Уткин вы, Орлов или кто-то ещё. Если вы интересны каналу и контент, который связан с вами, востребован телезрителем, он будет на телеканале «Матч ТВ».
Культура жизни на федеральном канале только-только формируется. Каждый из участников этого инцидента сказал, что для них это был негативный опыт. Так как это мои коллеги, я попробую их оправдать. Наверное, им было достаточно неприятно понять, что их кто-то подслушал и подсмотрел. Хотя, по логике, люди, понимающие, что мы живём в цифровом мире, должны были допустить такую возможность», — приводит слова Канделаки «Интерфакс».