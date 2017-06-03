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Канделаки: у меня нет личных пристрастий — не важно, Орлов вы или кто-то ещё

3 июня 2017, суббота. 16:32. Футбол

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки сообщила, что не имеет личных пристрастий к сотрудникам телеканала в связи с возникающими инцидентами.

Ранее комментатор Геннадий Орлов во время разговора с коллегами Кириллом Дементьевым и Алексеем Андроновым сказал, что нынешние руководители «Матч ТВ» обанкротили канал. Слова попали в эфир передачи OFFSIDE, хотя комментаторы думали, что он ещё не начался. При этом сам Орлов позже отрицал, что говорил о банкротстве.

«Думаю, вы знаете, что я ни с кем не ссорюсь. Если кто-то полезен каналу, мы их всегда приглашаем к работе с каналом. Моих личных пристрастий к людям нет, я телевизионный продюсер. Не важно, Уткин вы, Орлов или кто-то ещё. Если вы интересны каналу и контент, который связан с вами, востребован телезрителем, он будет на телеканале «Матч ТВ».

Культура жизни на федеральном канале только-только формируется. Каждый из участников этого инцидента сказал, что для них это был негативный опыт. Так как это мои коллеги, я попробую их оправдать. Наверное, им было достаточно неприятно понять, что их кто-то подслушал и подсмотрел. Хотя, по логике, люди, понимающие, что мы живём в цифровом мире, должны были допустить такую возможность», — приводит слова Канделаки «Интерфакс».

Карпин: Геннадий Орлов, возможно, продолжит работу на «Матч ТВ»
Источник: Интерфакс Сообщить об ошибке
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Теги
Василий Уткин Геннадий Орлов Матч ТВ
Новости. Футбол
3 июня 2017, суббота
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