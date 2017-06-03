Голы Халка и Витселя помогли их командам победить в матчах китайской Суперлиги

В матче 12-го тура китайской Суперлиги «Шанхай СИПГ», который тренирует бывший наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, разгромил со счётом 4:1 «Ляонин Хувин» на своём поле. Дубль оформил экс-нападающий петербургской команды Халк. Бразилец открыл счёт на 70-й минуте, а на 81-й реализовал пенальти.
«Тяньцзинь Цюаньцзянь», за который выступает ещё один бывший игрок «Зенита» полузащитник Аксель Витсель, в гостях одержал волевую победу над «Шаньдун Лунэн». Бельгиец сумел сравнять счёт в конце первого тайма, а во второй половине подопечные Фабио Каннаваро забили победный мяч.