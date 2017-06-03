Азар: Конте говорил, что мне надо пытаться найти Диего Косту на поле

Полузащитник «Челси» Эден Азар рассказал о своей позиции на поле и признался, что всегда старался искать пасом форварда Диего Косту.
«Я стал играть ближе к центру, как «десятка». Алонсо действовал близко ко мне, так что он мог помочь, когда у нас не было мяча, как и Канте и Фабрегас. Новая схема помогла нам, потому что у нас есть игроки, которым подходит эта схема.
Тренер сказал мне, что мне надо пытаться найти Диего Косту на поле. Когда я играю, я всегда стараюсь пасовать на него или жду, что он сделает рывок, который откроет пространство для меня, чтобы я мог сместиться в центр. Я всегда стараюсь быть ближе к нему, потому что я знаю, что, когда мы атакуем вдвоем или даже втроем, если подключить Педро или Виллиана, то это усложняет жизнь защитникам. Когда мы статичны, им проще нас опекать, так что я старался держаться поближе к нему и играть в одно касание, и это сработало!» — цитирует Азара сайт «Челси».