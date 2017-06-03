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Капелло рассказал, за кого будет болеть в финале ЛЧ «Ювентус» — «Реал»

3 июня 2017, суббота. 17:36. Футбол

Бывший главный тренер мадридского «Реала» и туринского «Ювентуса» Фабио Капелло рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов, в котором сойдутся два его бывших клуба.

«Сегодня я буду болеть за „Ювентус“. По правде говоря, мне хочется разорваться и поддерживать каждую из команд, но „Ювентус“ играет под итальянским флагом и этот фактор для меня является решающим. Я поддерживаю итальянскую команду», — сказал Капелло в эфире Sky Italia.

Игра между «Ювентусом» и «Реалом» состоится 3 июня в Кардиффе.

Чтоб не распалась связь времён. Зачем болеть за «Реал» в финале ЛЧ
Александр Служаков вспоминает о детской влюблённости в мадридский «Реал» и рассказывает, почему не стыдно за него болеть и сегодня.
Источник: Sky Sport Italia Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Реал Мадрид Ювентус Фабио Капелло
Новости. Футбол
3 июня 2017, суббота
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