Мертезакер принял решение завершить карьеру

Защитник «Арсенала» Пер Мертезакер сообщил, что близок к завершению карьеры. 32-летний немецкий футболист из-за травмы пропустил почти весь минувший сезон, но вернулся к финальному матчу Кубка Англии с «Челси» (2:1), помог «канонирам» выиграть трофей и стал одним из лучших игроков встречи.
«Мне очень повезло провести такую карьеру, и я хочу завершить её на мажорной ноте. У меня осталась мотивация, но я больше не могу играть каждые три дня. Не хочу испытывать удачу.
Недавно я сказал Венгеру, что устал и в физическом плане, и в психологическом. Не хочу стоять на пути других игроков. Победа в Кубке Англии была хорошим завершением, которого я не ожидал. «Арсенал» хочет сохранить меня в клубе, и переговоры уже начались. Я буду занимать роль в сфере бизнес-операций", — цитирует Мертезакера Goal со ссылкой на Sport1.
Мертезакер перешёл в «Арсенал» в 2011 году и провёл за лондонский клуб 210 матчей, в которых забил 8 голов. До этого немец выступал за «Ганновер» и «Вердер». В составе сборной Германии Мертезакер отыграл 104 встречи, отметился 4 голами, стал с национальной командой чемпионом мира в 2014 году.