Янссен: этим летом буду рассматривать все варианты

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Винсент Янссен признался, что изучит все варианты продолжения карьеры. Летом 2016 года лучший бомбардир чемпионата Нидерландов в составе АЗ перешёл в «Тоттенхэм», но в минувшем сезоне забил за «шпор» только два мяча и отдал две результативные передачи.
«Этим летом буду рассматривать все варианты, но сейчас мне нечего сказать. Мое будущее будет решаться позже. Мне нужно больше игрового времени, но я предпочту держать язык за зубами, пока что-то не прояснится», — цитирует Янссена De Telegraaf.
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