Сакки: у «Ювентуса» было бы больше шансов в обычном матче с «Реалом»

Бывший главный тренер «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов с участием «Реала» и «Ювентуса».
«Фанаты «Ювентуса» предчувствуют победу, у них есть весомые аргументы, чтобы верить в свою команду.
Это будет финал двух равных команд. «Реал» привык побеждать, зато у «Ювентуса» есть мощь и боевой дух. У команды есть несколько вариантов, чтобы огорчить «Реал»: удары головой Манджукича, выстрелы со штрафного Пьянича и Дибалы, помощь защитников при стандартных положениях и контратаки.
Однако свою роль может сыграть и история турнира. Полагаю, что у «Ювентуса» было бы больше шансов в обычном матче с «Реалом». Финал Лиги чемпионов — это совсем другой случай. И всё же если мадридцы хотят одолеть «Юве», то им нужно выдать великолепную игру», — цитирует Сакки официальный сайт УЕФА.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Реал». Начало — в 21:45 мск.