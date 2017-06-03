Пирес: «Арсеналу» нужно построить новую команду в следующем сезоне

Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Франции Робер Пирес прокомментировал новость о продлении контракта с наставником «канониров» Арсеном Венгером. Новый договор 67-летнего специалиста рассчитан на два года.
«Я люблю «Арсенал» и люблю Арсена Венгера, поэтому я думаю, что для него это отличная новость. Это решение наверняка было непростым, потому что у клуба были проблемы в течение сезона с некоторыми фанатами. Поэтому теперь нам нужно построить новую команду в следующем сезоне.
Фанаты «Арсенала» разделились в вопросе о будущем Венгера, но первая цель клуба в любом случае будет заключаться в том, чтобы выиграть АПЛ. Думаю, в следующем сезоне «Арсенал» будет сильнее», — цитирует Пиреса Sky Sports.