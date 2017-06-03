Гендиректор «Милана»: Мората нравится нам, но придётся подождать до финала ЛЧ

Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне подтвердил информацию о том, что клуб заинтересован в приобретении нападающего «Реала» Альваро Мораты.
«Мората нравится нам, но на протяжении последний дней нам не удалось провести переговоры с „Реалом“, так что мы подождём до финала Лиги чемпионов. В любом случае Мората — прекрасный игрок», — цитирует Фассоне Football Italia.
Ранее сообщалось, что «Милан» предложил Морате пятилетний контракт, предусматривающий € 8 млн в год плюс бонусы. Кроме того, появилась информация, что россонери готовы заплатить «Реалу» за 24-летнего испанца € 50 млн.