Новый главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде признался, что хочет поскорее приступить к работе.
«С тех пор, как я прибыл в Барселону, всё развивается очень стремительно. События идут одно за другим. Я догадывался, что так всё и будет, но именно в такие моменты осознаёшь истинное величие больших клубов. Для этого нужно оказаться внутри. Мне хочется поскорее надеть спортивный костюм и начать работу в „Барселоне“.
Я понимаю всю ответственность и значимость своего положения. Чтобы попасть в клуб такого уровня, многое должно сойтись. На этот раз пазл сложился», — сказал Вальверде в эфире Barça TV.
Фальшивые ёлочные игрушки. Что не так с «Барселоной»
Серьёзно говорим о магическом реализме и немного об Эрнесто Вальверде.