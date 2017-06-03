Спаллетти подпишет с «Интером» контракт по схеме «2+1»

Бывший главный тренер «Зенита» и «Ромы» Лучано Спаллетти достиг соглашения с «Интером». Контракт 58-летнего специалиста с миланским клубом будет рассчитан на два года с возможностью продления ещё на год.
Стороны подпишут договор в начале следующей недели, сообщает авторитетное интернет-издание La Gazzetta dello Sport. Спаллетти будет зарабатывать в «Интере» € 4 млн за сезон.
Спаллетти во второй раз возглавил «Рому» в январе 2016 года и покинул занимаемую должность по окончании минувшего сезона. «Волки» заняли в чемпионате Италии второе место.