«Енисей» продлил контракт с воспитанником «Спартака» Малояном

Нападающий «Енисея» Артур Малоян продлил контракт с клубом на два года. Предыдущее соглашение 28-летнего футболиста истекало в 2017 году, новое рассчитано до 2019 года.
«В „Енисей“ форвард пришёл в августе 2016 года из саранской „Мордовии“. За сезон-2016/17 Артур забил шесть мячей и отдал пять голевых передач. За свою карьеру воспитанник московского „Спартака“ успел поиграть за тульский „Арсенал“, махачкалинский „Анжи“, екатеринбургский „Урал“ и ярославский „Шинник“», — информирует официальный сайт «Енисея».
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