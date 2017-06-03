Фигу: кто выиграет больше индивидуальных дуэлей, тот и победит в финале ЛЧ

Экс-полузащитник «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу поделился ожиданиями от матча мадридской команды с «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов.
«В футболе всё возможно. У „Ювентуса“ сильная защита, у „Реала“ очень опасное нападение. Нас ждут интересные индивидуальные дуэли. Кто выиграет больше этих дуэлей, тот и победит.
Думаю, нас ждёт интересный матч, учитывая, что сойдутся две разные по стилю команды, с богатой футбольной культурой и прекрасными игроками", — цитирует Фигу сайт УЕФА.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Реал». Начало — в 21:45 мск.