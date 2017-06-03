«Ювентус» — «Реал»: Бэйл остался в запасе

Стал известен стартовый состав «Реала» на финал Лиги чемпионов с «Ювентусом». Встреча состоится в Кардиффе (Уэльс) на стадионе «Миллениум».
Гарет Бэйл, который из-за травмы не выходил на поле с конца апреля, но восстановился к финалу Лиги чемпионов, остался в запасе.
«Реал»: Навас, Марсело, Варан, Рамос, Карвахаль, Касемиро, Модрич, Кроос, Иско, Бензема, Роналду.
Запасные: Касилья, Начо, Бэйл, Ковачич, Асенсио, Мората, Данило.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча Лиги чемпионов «Ювентус» — «Реал». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.