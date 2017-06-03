Стал известен стартовый состав «Ювентуса» на финал Лиги чемпионов с «Реалом». Встреча состоится в Кардиффе (Уэльс) на стадионе «Миллениум».
«Ювентус»: Буффон, Барцальи, Кьеллини, Бонуччи, Алекс Сандро, Пьянич, Хедира, Дани Алвес, Манджукич, Дибала, Игуаин.
Запасные туринского клуба: Нето, Бенатиа, Лихтштайнер, Маркизио, Лемина, Асамоа, Куадрадо.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча Лиги чемпионов «Ювентус» — «Реал». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.