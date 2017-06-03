Буффон, увидев форму «Реала», пошутил, что «Ювентус» играет с «Фиорентиной»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, увидев тёмно-розовую форму мадридского «Реала» на финал Лиги чемпионов, вспомнил об итальянской «Фиорентине» по прозвищу Viola («фиолетовые»). Встреча состоится в Кардиффе (Уэльс) на стадионе «Миллениум».
«Такое ощущение, что „Ювентус“ сегодня играет с «Фиорентиной», — приводит шутку Буффона Football Italia.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча Лиги чемпионов «Ювентус» — «Реал». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.