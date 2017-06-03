Сборная США сыграет в форме с радужными номерами в поддержку ЛГБТ-движения

Мужская и женская сборные США по футболу проведут акцию в поддержку ЛГБТ-движения. Национальные команды сыграют матчи в форме с радужными номерами, сообщает на своей странице в социальной сети «Твиттер» журналист ESPN Джеф Карлайл.
Эта акция будет проведена в рамках программы Pride Month, которая выступает за толерантность и борьбу с дискриминацией. Радужный флаг является символом ЛГБТ-сообщества.
Мужская сборная США 4 июня проведёт товарищеский матч с командой Венесуэлы. Встреча состоится в Сэнди на стадионе «Рио Тинто Стэдиум», начало — в 5:00 мск.
АПЛ проведёт акцию «Радужные шнурки» в поддержку ЛГБТ