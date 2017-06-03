Карпин: у «Рубина» путь только вверх, хуже уже некуда

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился мнением об изменениях в руководстве «Рубина» и возможном возвращении Курбана Бердыева на пост главного тренера.
«На мой взгляд, клуб до узнаваемости не изменится. С теми изменениями, которые уже произошли за этот год… Хуже уже некуда, поэтому путь вверх только.
Думаю, что возвращение Бердыева возможно, скорее всего, так и будет. Дыма без огня все-таки не бывает. Все, кто обсуждает эту тему, 99,9% считают, что так и будет — не надо обманывать никого. Вернет ли он клубу былую силу? Думаю, что да, со временем. Возможно не в первый год", — цитирует Карпина «Реальное время».