«Реал» первым забил 500 голов в основном розыгрыше Лиги чемпионов

Форвард «Реала» Криштиану Роналду открыл счет в финале Лиги чемпионов с «Ювентусом». На 20-й минуте Роналду подключил справа Даниэля Карвахаля, затем открылся на прострел и с ходу пробил в дальний нижний угол.
«Реал» стал первым клубом, забившим 500 голов в основном розыгрыше Лиги чемпионов. Следом за мадридцами идут «Барселона» (459), «Бавария» (415), «Манчестер Юнайтед» (350) и «Арсенал» (281).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча Лиги чемпионов «Ювентус» — «Реал». К 35-й минуте счет 1:1.