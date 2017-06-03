Форвард «Реала» Криштиану Роналду оформил дубль в финале Лиги чемпионов с «Ювентусом».
На 20-й минуте Роналду подключил справа Даниэля Карвахаля, затем открылся на прострел и с ходу пробил в дальний нижний угол. На 64-й минуте Карвахаль отпасовал по краю на Луку Модрича, а тот прострелил на ближнюю штангу, куда на скорости ворвался Роналду и «расстрелял» Джанлуиджи Буффона.
Роналду забил Буффону седьмой гол в пяти матчах. До матча с «Реалом» туринцы пропустили в этом розыгрыше Лиги чемпионов всего три мяча.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча Лиги чемпионов «Ювентус» — «Реал». К 73-й минуте счет 3:1 в пользу «Реала».